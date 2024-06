Arriva un nuovo medico di Medicina generale a Porto Torres, per garantire l continuità nell’assistenza medica. La direzione aziendale della Asl di Sassari ha comunicato che, nell’ambito del Distretto del capoluogo di provincia, in questi giorni ha preso servizio un nuovo professionista con incarico provvisorio.

Si tratta della dottoressa Rita Massidda, con ambulatorio in via Pacinotti, n. 48, nel comune di Porto Torres, e che presterà servizio nei giorni stabiliti in calendario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 17.

I pazienti in carico, fino al 30 maggio scorso, al medico Virgilio Mascia sono stati trasferiti d’ufficio alla dottoressa Massidda, pertanto non sarà necessario presentarsi negli ufficio di Scelta e revoca del Distretto. Nel comune resta il problema dei pazienti rimasti senza medico di fiducia e che dovranno rivolgersi agli Ascot in servizio presso il Poliambulatorio Andriolu.

© Riproduzione riservata