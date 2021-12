Spettacoli, street food, musica e concerti, animazione per bambini, ma anche tango argentino e gospel, eventi che anticipano il ritorno della “Befana in Piazza”, una delle manifestazioni clou del “Natale turritano 2021” organizzato dall’amministrazione comunale di Porto Torres con la collaborazione delle associazioni culturali cittadine e dei commercianti.

Nel ricco calendario la novità dello Street Food Turritano, il 17, 18 e 19 dicembre nel Parco San Gavino, il ritorno del gospel il 29 dicembre diretto da Pina Muroni nella chiesa Spirito Santo, il 18 Giuseppe Piras presenterà nel Museo del Porto "Navicula Sancti Gavini", il graffito della barca a vela latina nella basilica di San Gavino, il concerto del 19 di Maria Luisa Congiu al teatro Parodi “Armonias de Nadale” , il 23 Le Grand Tango, omaggio a Piazzolla e il 29 dicembre il ritorno del gospel diretto da Pina Muroni a cura dell'associazione Musicando insieme.

A illustrare il programma l’assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco, insieme ai componenti della commissione Cultura. Dopo l’avvio del concorso a premi "Presepi per la città 2021" il programma entrerà nel vivo l’8 dicembre con l'inaugurazione dei mercatini, la Parata di Natale da piazza Umberto, la Casa di Babbo Natale, l'accensione degli alberi di Natale in piazza Umberto, piazzale Lazio e piazza I Maggio. Poi ancora mostre fotografiche e presepi “Naddari in quastheri” e l'11 dicembre al teatro Parodi andrà in scena “Come sto” di Batisfera Teatro, a cura di La Camera Chiara mentre l'associazione Arkadia organizzerà nella Stazione marittima "Xmas Play". Il 12 nel Museo del Porto la compagnia La corte dei miracoli presenterà “Pascoli a luci rosse” a cura del club Inner Wheel e Calici di Natale. Il 16 dicembre la 25esima edizione del Miracolo di Natale, nella scalinata dello Spirito Santo con un concerto dei Cantori della Resurrezione. Lo stesso giorno, la sede del Parco dell'Asinara ospiterà la presentazione dello studio di Agostino Schiaffino "Ritorno a Cala d'Oliva, le case e chi le abitava". L’indomani l'associazione BSL Studiodanza presenterà "Peter Pan" al Parodi. Di seguito si terrà la Piccola maratona di Natale, mentre la basilica di San Gavino ospiterà il concerto per il Natale a cura del Coro polifonico turritano. Ancora A Naddari tutti impari e spettacoli di danza con la partecipazione di Abc danza, Dietro le Quinte danza, Movingsoul e il Balletto del Mediterraneo di Sassari. Il 26 dicembre, l'associazione Gurdulù Teatro di Maurizio Giordo porterà in scena lo spettacolo itinerante Teatro Clown, mentre nella sala Filippo Canu sbarcherà la comicità di Pino e gli Anticorpi, in un evento a favore dell'associazione Gruppo sportivo disabili. Il 29 dicembre la Camera chiara proporrà Il gatto mammone della Botte e il cilindro. Infine il ritorno della Befana in Piazza il 6 gennaio.

