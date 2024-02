Una nuova compagnia barracellare per il Comune di Ploaghe. A seguito di una serie di servizi a tutela dell’ambiente e allo scopo di garantire la vigilanza delle aree verdi e non solo, l’amministrazione comunale con l’avviso pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale ha emanato il bando per poter accedere alla carica di barracello, per istituire una nuova compagnia composta da volontari in grado di svolgere determinate attività che competono alle divise verdi.

Ai fini dell’affidamento dell’incarico, gli interessati devono essere in possesso di alcuni requisiti fra cui la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne o pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Tra i requisiti anche l’idoneità fisica all’incarico e potersi validamente impegnare con disponibilità di tempo per almeno 20 turni annuali. La richiesta di ammissione dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio delle ore 13 del 4 aprile prossimo al servizio di Polizia locale.

© Riproduzione riservata