Anche quest’anno come da tradizione, il 17 gennaio, il paese di Ploaghe, nel cuore del Logudoro, celebra i Fuochi di Sant’Antonio Abate, una delle ricorrenze religiose più sentite. L’evento, che affonda le sue radici nella devozione al santo protettore degli animali, è un’occasione per vivere momenti di fede e riscoprire antiche usanze.

Il rito “Ajò a su fogu de Sant’Antoni”, inizia con la celebrazione della Santa Messa nella suggestiva Chiesa campestre di Sant’Antonio Abate, seguita dall’accensione del grande Sacro Fuoco, simbolo di purificazione e buon auspicio per l’anno nuovo. Al termine delle funzioni religiose, i partecipanti si riuniscono per una serata conviviale sotto i gazebo, degustando piatti tipici locali, come la carne arrosto cotta sulle braci, accompagnati da musica.

I Fuochi di Sant’Antonio Abate rappresentano uno dei più attesi eventi del Nord Sardegna, offrendo un mix perfetto di spiritualità, convivialità e tradizioni. Ploaghe, conosciuta per la sua storia millenaria e i suoi tesori culturali, fa da cornice ideale a questa celebrazione. L’evento attira ogni anno fedeli e visitatori, desiderosi di partecipare a questo momento di comunità.

