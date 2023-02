Ha preso il via, a Osilo, la prima Scuola Sarda di Pastorizia.

L'iniziativa è promossa dal Gal Anglona-Coros, in collaborazione con l'Università di Sassari, con l'Università di Torino, con l'Università del Molise e con il Cnr Ispaam di Sassari ed è finanziata dalla Regione.

La sede legale viene ospitata proprio a Osilo.

«Sono molto soddisfatto per questo importante traguardo, che ci proietta verso nuove e significative opportunità, anche perché in generale gli operatori dei vari settori economici stanno dimostrando di comprendere i vantaggi derivanti dall'adesione a enti, come il succitato GAL e il Distretto Rurale, finalizzati al supporto del territorio in un sistema produttivo sempre più strutturato», spiega il sindaco Giovanni Ligios.

