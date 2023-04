Si è tenuto a Muros, presso l’Auditorium “Renato Loria”, il primo di un ciclo di incontri sul tema della legalità per la prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio. Erano presenti, insieme al Sindaco di Muros Federico Tolu, il Sindaco di Cargeghe Antonio Ruiu e il Maresciallo Capo Leonardo Pintus, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ossi, che nel suo intervento ha voluto suggerire ai presenti semplici norme di condotta per sé stessi e per i propri cari al fine di autotutelarsi dalle potenziali truffe che ormai, considerata l’evolversi della tecnologia, stanno diventando sempre più sofisticate e difficili da smascherare.

Presenti, oltre al Maresciallo Pintus, il Vicecomandante Maresciallo Mario Trucchetti e l’Appuntato Scelto Caterina Sciortino.

«Ringrazio le Forze dell’Ordine per il costante lavoro svolto in favore della cittadinanza e delle istituzioni - afferma il primo cittadino -. La presenza continua sul territorio dell’Arma dei Carabinieri, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, costituisce già di per sé un deterrente per truffatori e malintenzionati. Le giornate di educazione come questa di oggi non possono che rafforzare il senso di legalità e fare in modo che anche le fasce più deboli possano ricevere preziosi consigli.»

Il prossimo appuntamento sarà rivolto ai più giovani, in particolare agli studenti dell’ultimo anno di scuola elementare e agli studenti della scuola secondaria di primo grado e svilupperà il tema del cyberbullismo.

