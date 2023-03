In occasione della Domenica delle Palme che quest’anno cadrà il 2 aprile, l’associazione EduEcoAgroMaris, che tra i suoi compiti statutari ha anche quello di promuovere tra le nuove generazioni tradizioni e usanze tipiche della Sardegna, propone un laboratorio pasquale diretto dalla signora Caterina Sorbara, per apprendere i rudimenti della lavorazione e dell’intreccio delle palme nane.

Il laboratorio si terrà nell’oratorio di borgata, nei giorni di venerdì 17/24/31, dalle ore 15 alle 16,30 e si avvarrà della collaborazione di persone che di anno in anno continuano a tramandare l’antica arte dell’intreccio delle palme. Per adesione e/o chiarimenti il recapito telefonico è 380 5089277.

La palma nana presente in tutto il territorio algherese raggiunge la maggior presenza proprio nel territorio circostante e limitrofo alle borgate della bonifica storica. Pianta sempre verde con radici forti le cui foglie soprattutto nel nord Sardegna venivano e vengono utilizzate a seguito dell’intreccio per ottenere, oltre che le tradizionali composizioni da far benedire in occasione della Domenica delle Palme, anche funi e cestini.

«La storia riporta a noi che la palma nana con lavorazione del crine e con la raccolta delle olive fu sino alla prima metà del 1900 un’importante fonte di reddito per gli abitanti di Alghero», racconta la presidente del Comitato di borgata di Maristella, Tonina Desogos. «Nella lunga e faticosa lavorazione nelle fabbriche del crine veniva utilizzata in prevalenza la manodopera femminile - prosegue - mentre per l’altrettanto faticosa e impegnativa raccolta e trasporto delle palme in fabbrica la manodopera era maschile. Nel 1949 ad Alghero iniziò la crisi del crine, a causa di ingenti quantità di crine provenienti da altri mercati. A tale fatto seguì anche l’inizio della produzione di varie fibre sintetiche: tali cause portarono alla chiusura anche dell’ultimo stabilimento esistente ad Alghero che avvenne intorno al 1960».





