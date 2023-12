Sarà un fine settimana tra cultura e melodie a Chiaramonti, centro dell'Anglona. Sabato 16 dicembre alle 19, presso il centro culturale Ciriaco Carru, si terrà la diciottesima edizione di "Cantigos de coro". L'appuntamento sarà aperto dal Gruppo Strumentale Vilsait.

Si esibiranno il "Coro Doria" di Chiaramonti, il "Coro Tzaramonte", che presenterà anche il suo ultimo cd dal titolo "InCantos de Tzaramonte, il coro di Nulvi e il coro "Città di Cagliari". La serata sarà presentata da Tonino Sanna.

Domenica 17 dicembre, a partire dalle 18.30, sempre presso il centro culturale "Ciriaco Carru", spazio a "Garibaldi e la musica dei due mondi".

«Un evento esclusivo che attraversa l’Oceano per unire l’Italia e l’Argentina in note musicali - spiegano gli organizzatori -. La Casa de las Siete Mujeres sarà il tema portante di una serata di lettura e musica con l’eccezionale partecipazione di Tania Giugni Rodari, voce e chitarra argentina, e Luz Pierotto, flautista di fama. Un’occasione per celebrare le figure femminili che hanno segnato la storia e l’ispirazione musicale di Garibaldi».

