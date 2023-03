Con una deliberazione di Giunta, l'amministrazione comunale di Cheremule guidata dalla sindaca Antonella Cheesa ha messo a disposizione l'area dell'ex cava del monte Cuccuruddu per la realizzazione di una zona attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto.

«Oltre alle attrezzature – spiega la prima cittadina -, sarà installata apposita segnaletica di benvenuto che indichi il corretto utilizzo delle stesse e saranno applicati su ogni attrezzo specifici pannelli che mostrino le modalità di utilizzo e un QR Code che indirizzi l'utenza alla visione di corrette informazioni e video tutorial dettagliati».

«In giunta abbiamo optato per il modello progettuale "medium" con numero di pezzi 9, che prevede un valore indicativo dell'intervento comprensivo di fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione di 20mila euro, di cui il comune si impegna a cofinanziare il 50% oltre agli oneri dell'Iva», conclude Antonella Chessa.

© Riproduzione riservata