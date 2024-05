Per la prima volta a Castelsardo sventolano 4 Bandiere Blu. Il prestigioso riconoscimento è stato infatti confermato per le spiagge “Sacro Cuore/Ampurias” e “Madonnina/Stella Maris” a Lu Bagnu, per il Porto Turistico di Frigiano e assegnato, per la prima volta, per la spiaggia identificata come "fronte Ex Palazzo degli Americani/CIF".

La notizia è stata annunciata ieri mattina a Roma al CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, durante la manifestazione di assegnazione dell’ambito vessillo 2024, da parte dell’organizzazione non-governativa e no-profit “Foundation for Environmental Education” (Fee) con sede in Danimarca, che premia i migliori lidi italiani. Il premio è in realtà un eco-label, ormai famoso in tutto il mondo, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Per concorrere al bando, ogni Comune deve auto-candidarsi alla selezione annuale, inviando un apposito questionario, corredato di certificazioni, che riguardano le informazioni di carattere generale e le notizie sulle spiagge candidate, la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, l'educazione ambientale, le iniziative per la sostenibilità, la certificazione ambientale, il turismo, le strutture ricettive, la pesca professionale.

«La Bandiera Blu 2024, oltre al riconoscimento delle nostre buone politiche in materia ambientale rappresenta anche un risultato importante per l’immagine turistica della nostra città – dichiara il sindaco Antonio Maria Capula - un riconoscimento di cui anche gli operatori possono fregiarsi per promuovere i servizi al turista».

A rappresentare Castelsardo alla cerimonia, il vice-sindaco ed assessore alle Politiche Ambientali Roberto Fiori. «L’inserimento di una nuova spiaggia e la conferma delle precedenti, nonché del Porto Turistico, è il giusto riconoscimento a tutta la città, per il lavoro svolto in questi anni in termini di rispetto ambientale - conclude Fiori - che ha portato alla conferma dell’eccellente qualità delle nostre acque di balneazione».

Alla cerimonia di presentazione è intervenuto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

