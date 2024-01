A Castelsardo parte il progetto “Plastic Free” nelle scuole con il posizionamento di un dispenser di acqua potabile e la distribuzione di borracce in alluminio agli studenti. L’iniziativa nasce a seguito della collaborazione tra Comune, Bulli Surf Club Castelsardo, associazione Plastic Free Odv Onlus, Econova e le scuole cittadine.

Ieri mattina è stato posizionato ed inaugurato, all’interno della scuola secondaria di Castelsardo, un distributore per acqua potabile, refrigerata e microfiltrata a disposizione di studenti e personale docente e non. Il dispenser è stato acquistato e donato alla scuola dalla Bulli Surf Club Castelsardo in quanto referenti della locale associazione Plastic Free Odv Onlus, mentre Econova Srl, la società che si occupa dei servizi di raccolta dei rifiuti in città, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha donato circa 600 borracce in alluminio di vari colori e formati, a tutti gli studenti dell’infanzia (pubbliche e paritaria), di primo e secondo grado delle scuole di Castelsardo. Progetto condiviso dal dirigente scolastico Paolo Carta, dell'Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea che si occuperà della manutenzione e del cambio annuale dei filtri.

