Domenica 3 settembre si rinnova la tradizione religiosa a Castelsardo, con i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori, organizzato dal Comitato dei festeggiamenti in onore del santo.

In programma la messa alle ore 18 in piazza del Novecentenario, e a seguire la processione verso la cattedrale al suono delle launeddas, con trattori, cavalli e carro buoi, provenienti da Tergu, per portare la statua del santo attraversando via Colombo e via Roma, per proseguire per via Trieste e via Nazionale, fino a raggiungere via Rinascita, via Chiesa Santa Croce e via Maddalena.

Un lungo percorso per le strade del paese, un momento suggestivo e particolarmente sentito dalla comunità. Alle 21 in piazza del Novecentenario, intrattenimento musicale con Luciano Galleri ed il suo gruppo folk di musica Sassarese. L’evento culturale, molto partecipato dai fedeli, coinvolge i turisti che in questa stagione stanno affollando la città dei Doria. A supportare la manifestazione gli agenti della polizia locale, i barracelli e i carabinieri della stazione locale.

