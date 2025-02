Si chiama “CreAree: il potere del gioco per costruire relazioni” il progetto del Comune di Castelsardo diretto a contrastare il disagio e la devianza causati da comportamenti negativi quali bullismo, cyberbullismo, atteggiamenti di prevaricazione e violenza in generale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento pari a 19.406,25 euro, risorse derivanti dal bando Plus per progetti a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (Fpns).

Il progetto, elaborato dal personale dei Servizi sociali comunali, e che riguarda la ludoteca di Castelsardo mira, in aggiunta ai servizi già offerti, al coinvolgimento degli adolescenti, un target sempre più difficile da intercettare, in iniziative che facilitino una sana interazione tra coetanei ed educhino a scelte consapevoli.

Si tratta di un servizio ulteriore con l’obiettivo di potenziare la ludoteca e verrà avviato l’11 marzo prossimo con attività e incontri con ragazze e ragazzi, un percorso a contatto con figure professionali che si concluderà il 17 maggio prossimo.

