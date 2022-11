Burgos ha ospitato una conferenza dal titolo "La Dieta Mediterranea, Storia, Cultura e Scienza tra Passato e Futuro".

L'incontro, moderato dalla dottoressa Adriana Fenu, ha dato la possibilità di conoscere e approfondire aspetti nuovi sulla Dieta mediterranea e sulla buona alimentazione.

L'agronomo Mario Rubatta ha parlato delle proprietà dell’olio d’oliva, mentre l'odontoiatra e protesista dentale, Alessandro Pala ha illustrato le peculiarità della dieta mediterranea sulla prevenzione del cavo orale.

Il tema della genetica del microbiota è stato tratto dal dottor Paolo Francalacci dell'Università di Cagliari.

La nutrizionista Giovanna Zodda ha parlato della Dieta mediterranea e prevenzione. Dell’importanza dell’educazione alimentare nelle scuole.

Per la fisioterapista Maria Mameli: "calcio e vitamina D sono una combinazione importante e indispensabile per il benessere del nostro organismo e in particolare per le ossa. Due elementi di vitale importanza e uno non può prescindere dall’altro".

Il medico di base, Anastasia Vargiu,ha illustrato il ruolo della Dieta mediterranea nella prevenzione cardiovascolare.

Infine Stefano Delussu, terapista psicomotorio e Osteopata, ha parlato della osteopatia e sistema di prevenzione sanitaria.

"Come amministrazione comunale, siamo da sempre sensibili e attenti al tema della prevenzione. Intendiamo continuare a proporre ai nostri cittadini e a quanti sentono il desiderio di partecipare, momenti e occasioni importanti come quella di oggi. Siamo sempre più convinti, che le nostre comunità hanno bisogno di conoscere e approfondire, argomenti e tematiche, che ci permettano di vivere bene e in buona salute", ha dichiarato il sindaco, Leonardo Tilocca.

