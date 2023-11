«Il Natale è sempre un periodo magico: ogni casa ha i suoi addobbi tradizionali, le sue luci, i suoi colori preferiti. Perché non portare lo stesso calore nelle nostre strade?»

Con questo proposito l'Oratorio Santa Maria Bambina e la Consulta Giovanile di Bonorva, in collaborazione con il comune e la Pro loco, organizzano la nona edizione de “Il presepe rionale più bello” e la quinta edizione de “Sas carrelas mezzus addobbadas”.

Ogni rione può iscriversi, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 30 novembre. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare le pagine social della Consulta di Bonorva. Una giuria valuterà tutti i presepi e tutte le strade iscritte per assegnare i tre premi messi in palio: creazione più ecologica, presepe più bello e strada più originale.

«Ci teniamo a sottolineare che ogni premio avrà la sua targa e, sia per il Presepe più bello sia per la Strada più originale, verrà data una somma in denaro, che verrà devoluta insieme ai vincitori in beneficenza - fanno sapere i promotori -. Perché in fondo il senso del Natale è proprio questo: dietro lo scintillio delle luci, c'è il calore dello stare insieme e fare del bene agli altri».

