Dallo scorso 2 maggio i bambini algheresi non hanno più pediatra. Lo denunciano i consiglieri di centrosinistra in Consiglio comunale, facendo presente che è scaduta l’assegnazione provvisoria dei piccoli da 0 a 6 anni ai due pediatri di libera scelta che si erano assunti, con equa suddivisione, i pazienti in cura da una pediatra andata in pensione.

«Incredibile che non si sia valutata per tempo una proroga da parte della Asl», scrivono dai gruppi Per Alghero, PD, Futuro Comune e Sinistra in Comune, «sebbene sia stata garantita per il prossimo lunedì la pubblicazione della graduatoria che assegna, a seguito di bando pubblico, un nuovo pediatra anche per Alghero, i tempi tecnici potrebbero non essere brevissimi», avvertono gli avversari politici del sindaco. Succede così che 500 bambini e le loro famiglie sono nell’impossibilità di avere un pediatra per le certificazioni, per le cure e l’assistenza.

«La Asl si attivi per una proroga immediata e automatica del servizio assegnato in deroga ai pediatri attualmente in servizio - chiedono i consiglieri - assicurando così, fino all’arrivo del nuovo pediatra, regolarità e diritto effettivo alle prestazioni sanitarie per tutti i bambini senza soluzione di continuità».

