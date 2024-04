In alto i bicchieri per brindare nel giorno della festa e commemorazione del 25 Aprile. A Porto Torres ritorna “Calici in piazza” la manifestazione organizzata dall’associazione Botteghe Turritane che coinvolge le attività commerciali del centro cittadino.

I locali, del corso Vittorio Emanuele e oltre, offrono un percorso del gusto, pietanze diverse tra degustazioni di vini e ottima cucina. La particolarità sta nel menù itinerante che ogni partecipante potrà programmare tra le diverse attività aderenti e secondo i propri gusti. Il programma prevede diciassette proposte di menù per altrettanti locali che prepareranno le pietanze abbinate ad una cantina rinomata del vino, una vasta gamma di prodotti e piatti prelibati da scegliere attraverso un ticket.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle festività organizzate da Botteghe Turritane in vista della giornata della Liberazione, con eventi previsti anche in occasione della Festha Manna e dell’Estate Turritana, un calendario di manifestazioni che vede la collaborazione di diversi esercenti.

