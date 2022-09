Proseguono i lavori per la della strada statale 729 Sassari-Olbia.

E per dare spazio ai cantieri del lotto 4 a partire dal 13 settembre saranno in vigore chiusure temporanee al traffico sulla strada statale 597, tra Oschiri e Berchidda, in provincia di Sassari.

Nel dettaglio, fino al 16 settembre il traffico subirà interruzioni della durata non superiore a 15 minuti e per un numero massimo di 3 al giorno, dilazionate nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 16 scelta per limitare i disagi.

Un “provvedimento necessario” per consentire il completamento di due sovrappassi situati rispettivamente in prossimità del km 42,500 e del km 49,850, ed in particolare per il varo delle travi.

I lavori del lotto 4 consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di 9,5 km, con il raddoppio della attuale sede stradale costituita dalla SS 597, a partire dalla fine del lotto 3, fino all'inizio del lotto 5, già aperti al traffico. L'investimento complessivo è di 73 milioni di euro.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata