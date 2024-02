Allerta maltempo in Sardegna.

La Protezione civile regionale ha diramanto un avviso per rischio-idrogeologico di colore giallo valido fino alla notte tra sabato e domenica per le abbondanti piogge in arrivo nell’Isola.

L’allerta riguarda anche la zona di Cagliari e in particolare la zona di Pirri, spesso soggetta ad allagamenti.

Dunque, avverte il Comune in una nota, «è opportuno, nelle ore in cui vige l'Allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l'utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano».

In caso di temporale viene inoltre consigliato di non scendere nei piani interrati o seminterrati; restare nelle proprie abitazioni e allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

(Unioneonline/l.f.)

