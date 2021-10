Fine settimana all’insegna del maltempo in Sardegna.

Secondo le previsioni la giornata di sabato 23 ottobre nell’Isola sarà contraddistinta da precipitazioni, soprattutto nella zona centro-orientale. Domenica 24 rovesci anche sui settori meridionali.

Ombrelli a portata di mano per il rischio di temporali anche lunedì 25: la giornata sarà infatti contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, poi verso sera la situazione tenderà a peggiorare.

Per quanto riguarda le temperature, sabato minime da lieve a moderata diminuzione, massime in moderato aumento sul settore occidentale e in leggero calo su quello orientale e meridionale. Domenica, invece, minime da lieve a moderato aumento, massime in diminuzione.

Venti, infine, deboli o localmente moderati e mare mosso o molto mosso.

