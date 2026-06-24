È ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico legato a possibili temporali.

Mentre l’Isola sta attraversando il periodo di maggiore caldo, con una fiammata di calore che accompagnerà le giornate sino alla fine del mese, la Protezione civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo con validità dalle 14 di oggi fino alle 18 di domani, 25 giugno.

L’area interessata dalle possibili perturbazioni, anche particolarmente localizzate, si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l’intero territorio regionale, con l’esclusione di Sulcis e Gallura.

Nella giornata di ieri fenomeni intensi si sono registrati in numerose zone dell’Isola, dal Sarcidano fino al Sassarese. Al rischio idrogeologico si aggiunge quello connesso alla possibile attività elettrica: a Bolotana e Nurri le cause di due incendi, è stato accertato, sono stati due fulmini.

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