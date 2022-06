Cielo irregolarmente nuvoloso, temperature in aumento, venti deboli e mari poco mossi.

Sono le previsioni meteo per il fine settimana in Sardegna. Un weekend che si annuncia oltremodo rovente non solo nell’Isola, ma anche in molte altre regioni del centro-sud Italia.

Nella giornata di venerdì il sito dell’Arpas prevede massime fine a 39 gradi (il picco a Iglesias) e fino a 38 (a Sassari e Alghero) nella giornata di sabato.

Per quanto riguarda i giorni successivi, le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate ancora da cielo generalmente poco nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte. Le temperature minime si manterranno pressoché stazionarie domenica e saranno in calo il giorno seguente, mentre le massime tenderanno ad una progressiva diminuzione.

I venti, invece, saranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

I mari, infime, saranno poco mossi con moto ondoso in progressivo e leggero aumento.

