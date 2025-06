Un’altra giornata rovente per la Sardegna, non solo per le temperature estive. Sono 19 gli incendi registrati oggi in diverse aree dell’Isola, tre dei quali hanno richiesto l’intervento urgente dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale.

Il più esteso, almeno per ora, è divampato nel primo pomeriggio nelle campagne di Nurri, in località C. Carrus. Le fiamme hanno aggredito circa sette ettari di bosco, pascolo arborato e macchia mediterranea, alimentate dal vento e dalle alte temperature.

Per contenere l’avanzata del fuoco, è stato necessario un dispiegamento imponente: due elicotteri regionali, tra cui il pesante Superpuma da Fenosu, con a bordo i forestali elitrasportati, e il personale della stazione Cfva di Isili. A terra hanno operato squadre dei volontari di Isili e Orroli, uomini di Fo.Re.S.T.A.S. da Isili e Villanovatulo e i Vigili del Fuoco di Mandas. Le operazioni sono ancora in corso e la situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Sempre nel pomeriggio, un altro fronte si è aperto a Pabillonis, in località stazione di Pabillonis, dove un incendio ha interessato diversi ettari di aree agricole. Le fiamme, alimentate da sterpaglie secche, sono state affrontate dall’elicottero del Cfva di Pula e da una squadra specializzata del servizio ‘Centro Urbano’ di Fo.Re.S.T.A.S. di Guspini. Anche in questo caso, il rogo non è ancora stato completamente domato e continua l’attività di contenimento da parte dei forestali.

È invece rientrata l’emergenza a Iglesias, dove le fiamme hanno aggredito la zona di Su Nuraghe ’e Pira. L’incendio, che ha bruciato pascoli e sterpaglie su diversi ettari, è stato domato grazie all’intervento tempestivo del Corpo forestale della Stazione di Carbonia, supportato da un elicottero decollato dalla base Cfva di Pula e dal Nipaf di Iglesias. A terra, hanno operato tre squadre di volontari provenienti da Carbonia, Villamassargia e Iglesias, insieme ai Vigili del Fuoco di Carbonia e ad altre forze dell’ordine. Le operazioni si sono concluse intorno alle 14.

