Decine di uomini a terra e viavai di mezzi aerei in volo per domare i numerosi incendi divampati anche oggi in Sardegna.

Il bollettino degli interventi diffuso dal Corpo forestale per il 15 luglio 2022, parla di 16 roghi domati in poche ore in altrettante località dell’Isola.

In 7 casi, vista l’entità delle fiamme, sono entrati in azione anche gli elicotteri.

Il fronte più esteso si è registrato a Nurri, in località Canali scuriosu, dove le fiamme hanno percorso una superficie di 6 ettari di incolto, stoppie e vigneti.

Squadre e mezzi aerei in azione, inoltre, nei territori di Burgos, Tortolì, Aggius, Ozieri, Ardara e Ilbono.

(Unioneonline/l.f.)

