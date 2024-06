Domenica di superlavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna, impegnate a domare tredici incendi divampati in poche ore in altrettante località dell’Isola.

In sei casi si è anche reso necessario l’intervento dei mezzi aerei a supporto degli uomini a terra.

Uno dei fronti più impegnativi è stato quello nelle campagne di Bottidda, dove è entrato in azione il personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, assieme a Forestas, vigili del fuoco e barracelli. In volo anche un elicottero decollato da Anela.

A Loiri Porto San Paolo è intervenuto invece l'elicottero Superpuma, per contribuire all’estinzione di un incendio che ha interessato la zona di Montiggiu Tundu.

Ancora: squadre di terra ed elicottero in azione anche ad Arzana, nella zona del Monte Sa Onigedda e in quella di Cumbidarteri, e nelle campagne di Decimomannu.

Fiamme anche ad Ulassai, in località Scala 'e Cannasa. Anche in questo caso sono intervenuti gli uomini del Corpo forestale, che hanno richiesto il supporto delle squadre dell'Agenzia Forestas di tre mezzi aerei, tra cui, di nuovo, il Superpuma, decollati da San Cosimo, Villasalto e Fenosu.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono state avviate quelle di bonifica e la conta dei danni provocati dai roghi.

