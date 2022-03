Operazione “riservata” della Guardia di Finanza in Sardegna per sequestrare e congelare i beni dei magnati russi, dopo i provvedimenti presi dal governo, sulla scorta delle altre sanzioni a livello internazionale, nei confronti della Russia, in rappresaglia all’invasione armata dell’Ucraina.

Le indagini proseguono nel riserbo, ma da quanto trapela controlli e accertamenti per individuare i beni da colpire sono stati condotti principalmente in Costa Smeralda, nelle zone di Porto Cervo, Porto Rotondo e Portisco.

Una volta individuati i beni dei magnati dovrebbe essere ratificato l’iter per lo “spossessamento” e il congelamento, che renderà possibile solo la manutenzione e la sorveglianza dei beni in questione, ville, yacht e quant’altro.

L’operazione è affidata a personale della Guardia di Finanza di Sassari e Olbia e all’Agenzia del Demanio.

