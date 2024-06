Commissariamento straordinario di tutte le aziende socio-sanitarie e ospedaliere, dell'Areus e delle Aziende ospedaliero-universitarie. Aggregazione dell'Aou di Cagliari e del Brotzu: la nuova Azienda unica si chiamerà "Aou Brotzu", comprenderà anche l'Oncologico e il Microcitemico, e avrà anche un'articolazione denominata "Ospedale dei bambini" che svolgerà la funzione di coordinamento delle rete pediatrica e neonatologica regionale.

Tutto questo dal 1° gennaio 2025. Si chiama "disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale" la bozza di un disegno di legge messo a punto dall'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e dallo stretto entourage della presidente Alessandra Todde e circolata ieri nelle chat dei consiglieri regionali impegnati a discutere di energia rinnovabile in Aula, scatenando le ire dell'opposizione per le modalità di diffusione di un documento della giunta, pur se non ufficiale.

L'obiettivo del testo, a partire da gennaio 2025, è una «riorganizzazione complessiva della medicina territoriale coordinata in un sistema di rete regionale interconnessa tra tutte le aziende sanitarie ed in collaborazione con gli altri enti del settore, finalizzata a garantire l’omogeneità e l’uniformità nell’erogazione delle prestazioni e la presa in carico globale della persona».

La “contro-riforma” punta a modificare la legge 24 del settembre 2020, la riforma del sistema sanitario voluta dalla precedente giunta di Christian Solinas, che ha fatto nascere l'Ares e riportato vita le otto Asl. I cambiamenti ipotizzati nella bozza riguardano da un lato gli assetti dei presidi e delle aziende sanitarie e dall'altro intervengono sui procedimenti di nomina dei direttori amministrativi e sanitari. Contestualmente alla creazione dell'Aou Brotzu è previsto l'avvio del percorso finalizzato al riconoscimento ministeriale di Irccs, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per le aree Oncologia e Pediatria. Lo stesso percorso è previsto per l'Aou di Sassari, per l'area Cardiologia-Pneumologia. A iter concluso, nei due Irccs, al direttore generale, al collegio di direzione, al collegio sindacale e all'organo di indirizzo, si aggiungerà anche un Direttore scientifico. Ancora: il "Marino" di Alghero verrà trasferito dall'Aou di Sassari alla Asl 1.

