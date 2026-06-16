Dai lavori in capo alla Port Authority alle dighe fino alla continuità territoriale e alla rete ferroviaria: il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a Porto Rotondo per inaugurare l'operazione nazionale “Mare e laghi sicuri 2026” lanciata dalla Guardia Costiera, è intervenuto sulle infrastrutture in Sardegna e ha illustrato gli impegni presi per «recuperare qualche anno di ritardo patito dall'Isola». A partire dalla rete ferroviaria (che non c'è) a Nuoro: «Nuoro è l'unico capoluogo italiano che non è collegato alla rete ferroviaria: ho incaricato i tecnici perché valutino tracciati e costi e spero di trovare una soluzione a breve, condivisa con i territori», ha aggiunto il vicepremier.

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