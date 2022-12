«Mario Nieddu sarà una risorsa preziosa anche a livello nazionale». Parole del leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi a Roma con l’ex assessore regionale alla Sanità della giunta Solinas.

Il ruolo del medico-dentista è stato sacrificato sull’altare dei nuovi equilibri imposti dal rimpasto per il varo del nuovo esecutivo. Nieddu, che per mesi era stato dato per blindato dal suo partito, il Carroccio, ha ceduto il posto al sassarese Carlo Doria.

Le stringate dichiarazioni di Salvini, che lo ha definito «il padre della riforma sanitaria della Regione Sardegna», lasciano intendere che, chiusa una porta nell’Isola, potrebbero aprirsi quelle che portano a un incarico romano. «L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulla situazione politica», ha sottolineato il ministro per le Infrastrutture.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata