In settimana il governo sbloccherà due opere Anas ferme in Sardegna, parliamo della Alghero-Olmedo e del completamento dell’itinerario Sassari-Cagliari.

Lo ha promesso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

«Ho trovato 117 opere commissariate, molte delle quali ferme da anni. Stiamo correndo come matti per sbloccarle e la settimana prossima dovremmo riuscire a sbloccare più di 20 grandi opere dell’Anas in giro per l’Italia per 4 miliardi», ha dichiarato il leader della Lega.

Nella lista del ministro ci sono i collegamenti Civitacecchia porto-Orte nel Lazio, la San Giovanni Rotondo-Manfredonia, in Puglia, l’accesso all’hub portuale di La Spezia in Liguria, l’ammodernamento della statale 194 “Ragusana” in Sicilia. E le due opere in Sardegna appunto: la Alghero-Olmedo e il completamento dell’itinerario Sassari-Cagliari.

«Meno burocrazia, meno tempo perso, meno corruzione e più cantieri. Ogni cantiere che apre significa centinaia di operai che lavorano e portano a casa lo stipendio. È il mio obiettivo», conclude Salvini.

