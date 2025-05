«È necessario adeguare la normativa edilizia per giovani e lavoratori».

È quanto torna a chiedere il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in una lettera inviata alla governatrice Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini in merito allo schema di disegno di legge regionale per il riordino e il coordinamento della normativa edilizia e urbanistica.

«Il provvedimento regionale – spiega il ministero - mantiene inalterate le misure minime di abitabilità per i monolocali, non riconoscendo le novità introdotte dal decreto-legge "Salva Casa" (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024). Le nuove disposizioni nazionali – prosegue la nota del Mit -, frutto anche di un proficuo e costruttivo confronto in sede parlamentare, hanno introdotto significative novità sul tema dei micro appartamenti e includono modifiche sulla superficie minima degli alloggi e sulla riduzione dei limiti di altezza da 2,70 a 2,40 metri».

Nella missiva Salvini ha sottolineato anche che «gli standard edilizi sono un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere, su aspetti di primario rilievo sociale ed economico, una tutela frammentaria e diversificata della disciplina di settore».

Ancora, scrive il ministro, «le ragioni del "Salva Casa" mirano a fornire risposte pragmatiche alle mutate esigenze sociali ed economiche, adeguando la disciplina edilizia e garantendo sicurezza e igiene degli edifici. Queste misure nazionali offrono soluzioni abitative flessibili e a prezzi contenuti per giovani, lavoratori e famiglie monopersonali, anche in contesti urbani con costi proibitivi. Contribuiscono inoltre alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo di nuovo suolo».

Il ministro, continua la nota «ha informato che il Ministero della Salute, con il supporto degli Uffici del MIT, sta aggiornando gli standard minimi di abitabilità per i mini appartamenti, tenendo conto delle nuove tecniche costruttive. Nelle more della finalizzazione di tale attività, le regole introdotte dal decreto-legge "Salva Casa" garantiscono per i micro appartamenti idonee condizioni igienico-sanitarie».

«L'auspicio – conclude Salvini è che la Regione Sardegna possa garantire la piena operatività di queste innovazioni legislative anche sul territorio regionale».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata