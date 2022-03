Un trentenne, originario dell’Algeria, è stato denunciato ieri a Monserrato dai carabinieri della stazione locale per furto aggravato.

L’uomo, nullafacente e senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è stato identificato come autore del furto di un borsello, contenente denaro e vari documenti, effettuato da un’auto posteggiata in via San Valeriano nel pomeriggio del 24 marzo scorso.

La vittima è un 42enne, camionista di Serramanna.

L’algerino è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

