Raffica di controlli dei carabinieri del Nas di Cagliari e di Sassari, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo della corretta applicazione dei prodotti fitosanitari a tutela della salute pubblica.

I militari hanno effettuato ispezioni in una decina di aziende agricole ed allevamenti di bestiame ubicati nei territori delle province di Nuoro ed Oristano, per accertare eventuali contaminazioni da insetticida o altri prodotti nocivi sul latte e sul foraggio, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

I campioni prelevati sono stati poi inviati all’Istituto Zooprofilattico di Sassari per le analisi del caso. I risultati dei test hanno però escluso la presenza di sostanze pericolose o dannose per le persone.

(Unioneonline/l.f.)

