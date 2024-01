«Questo è un progetto rivoluzionario, innovativo, in cui diamo cuore e gambe al principio di un indipendentismo moderno e condiviso, che abbiamo definito del terzo millennio». Sono le parole con cui Franciscu Sedda e Ettore Licheri, in una nota congiunta, hanno annunciato la collaborazione tra il Movimento 5 Stelle e A Innantis! in vista delle prossime elezioni regionali, alle quali le due forze politiche si presenteranno con un simbolo condiviso, a sostegno quindi della candidatura di Alessandra Todde.

«Scuola, energia, lavoro, cultura, territorio, materie prime, sono alcune delle nostre principali priorità per riportare l’identità sarda al centro dell’agenda politica», prosegue il comunicato. «I cittadini potranno votare questo simbolo e dare un reale segnale di cambiamento. L’unità dei sardi non si fa a parole, ma va costruita. E noi abbiamo questo obiettivo, ma soprattutto la capacità per realizzarlo».

Un sodalizio che trova il pieno favore anche della candidata Todde: «Sono orgogliosa di questa unione», commenta, «sono orgogliosa del percorso che il M5S e A Innantis! stanno conducendo assieme riportando al centro dell’agenda politica temi che consideriamo priorità assolute. Noi stiamo parlando a tutti i cittadini, alla collettività, stiamo raccontando il nostro progetto di cambiamento che non ha una sola donna al comando ma tante donne e tanti uomini accomunati da idee e valori. Noi vogliamo sardi autodeterminati, istruiti, indipendenti, liberi, preparati. Noi stiamo proponendo un’offerta politica nuova, alternativa a questa giunta e alla destra, che dovrà impattare sulla Sardegna per i prossimi anni».

(Unioneonline)

