Non è una vendita. Non per ora, almeno. L’Agenzia del demanio dà in gestione 383 sue proprietà. Le affitta dietro il pagamento di un canone. L’obiettivo è doppio: «recupero» da un lato e «rifunzionalizzazione» dall’altro. Cioè ristrutturazione e riconversione. In Sardegna l’opportunità di fare business riguarda cinque beni, da La Maddalena all’Asinara passando per Palau e Sassari.

È di ieri la nuova operazione dell’Agenzia nazionale che cerca «investitori privati», è espressamente scritto nel bando, ma senza limiti di provenienza. Possono presentare offerte sia imprenditori italiani che stranieri.

Lo stesso vale per le società. Comuni, Province e Comuni non sono esclusi, al pari di qualunque altro ente pubblico, ma possono entrare nella gestione solo attraverso un partenariato misto. Il resto è finalità di progetto: il Demanio vuole riqualificare «i beni non utilizzati a fini istituzionali» per «creare valore economico, sociale, culturale e ambientale sui territori».

