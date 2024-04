«Questa mattina in una riunione congiunta tra Rsu, struttura commissariale

e sigle sindacali, è stata data la notizia: il forno Gibbons del sito Sanac di

Macchiareddu, verrà riacceso il 27 maggio. Una menzione speciale va ai

lavorati del sito, sempre pazienti, tenaci, propositivi e che soprattutto mai

hanno perso la speranza. Una seconda menzione alle tre sigle sindacali, Filctem, Femca e Uiltec, e alla grande capacità di tenere duro, saper dialogare, non abbassare mai la guardia e soprattutto volere, in maniera incondizionata, il bene del sito e dei lavoratori».

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda, coordinatore regionale FdI in Sardegna e vice capogruppo al Senato.

«Chi oggi segna la storia, segna un cambio preciso di rotta sono il Governo

Meloni e Fratelli di Italia che, con il Ministro Urso e la sottosegretario Bergamotto, hanno agito affinché la nuova vita di ex Ilva fosse anche una nuova vita per l'indotto. Occorre fare ancora tanto», aggiunge Zedda «occorre sopperire a quinquenni di governi che hanno operato scelte scellerate. Noi ci siamo, Fratelli di Italia c'è. Il Governo Meloni traccia inesorabilmente la linea per la ripresa. Per rivedere la luce economica e sociale».

