Lesioni stradali e guida sotto l'influenza dell'alcool.

Con queste accuse i carabinieri di Nuraminis hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un quarantunenne di Segariu incensurato. I militari sono intervenuti ieri notte con i colleghi di Samassi in ausilio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova per un incidente a Nuraminis lungo la strada statale 131 al km 27 + 200, in direzione Cagliari.

Per cause in corso di accertamento il 41enne, conducente di un’Audi, ha tamponato un altro veicolo condotto da un 25enne di Cagliari che viaggiava con altre 3 persone a bordo. Dopo il violento impatto le due macchine hanno urtato un New Jersey in cemento, finendo al centro della carreggiata.

Tutti i feriti ad eccezione del denunciato, rimasto illeso, sono stati soccorsi dal 118 di Sanluri intervenuto e trasportati all'ospedale civile "Brotzu" di Cagliari e al Policlinico di Monserrato, per lievi traumi, in codice giallo. Gli immediati accertamenti svolti con etilometro hanno chiarito la positività del denunciato per un'alcolemia pari a 1,4 grammi per litro. Disposto il ritiro della patente, il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La viabilità è rimasta interrotta per circa due ore.

