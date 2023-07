Un uomo di 42 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dopo essere stato travolto da un’auto la notte scorsa, a Villaspeciosa, mentre stava camminando sul ciglio della Provinciale 3, in direzione Decimoputzu, in un tratto privo di illuminazione.

L’allarme è stato dato dal conducente 26enne della vettura e da un’altra persona che viaggiava con lui, una donna di 32 anni, tra l’altro amica del 42enne investito.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i carabinieri della stazione di Decimomannu.

Il 42enne è stato così soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti del caso.

Da quanto si apprende, i documenti di guida del conducente sono risultati in regola. Gli uomini dell’Arma sono al lavoro per verificare le eventuali responsabili nell’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata