Conoscevano bene il parroco di Villasor perché in passato gli avevano chiesto donazioni e atti di carità, ma non hanno esitato rubare le offerte della chiesa di San Biagio.

La mattina del giorno di Santo Stefano, tre nomadi Rom che vivono al campo nella località Sirai di Carbonia sono arrivati a Villasor a bordo di una Bmw: due uomini sono rimasti in auto, la donna è entrata in parrocchia per accertarsi che non ci fosse nessuno. Al suo segnale, uno dei complici l’ha raggiunta e insieme hanno forzato con un cacciavite la porta della canonica, entrando negli appartamenti di don Salvatore.

I malviventi avevano ipotizzato di poter trovare molti soldi in quanto si erano svolte le messe della vigilia e di Natale. Hanno rovistato nei cassetti e portato via circa 200-300 euro in monete e banconote, oltre ad aver danneggiato il portoncino d’ingresso.

Il blitz è durato in tutto 9 minuti, come certificato dalla videosorveglianza di zona, quella che ha consentito ai carabinieri la ricostruzione di quanto accaduto e l’identificazione dei responsabili.

(Unioneonline/s.s.)

