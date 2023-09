Grave incidente stanotte a Villasor: nel terribile scontro fra tre auto sono rimaste ferite sette persone, trasportate tutte in codice rosso negli ospedali cagliaritani. Nessuna sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto verso le due in una delle strade d’accesso al paese. Per cause ancora da accertare, tre auto si sono scontrate. Prima sono rimaste coinvolte due vetture, poi una terza.

Il personale del 118 è intervenuto con diverse ambulanze prestando i soccorsi: sette i feriti gravi accompagnati al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico per le lesioni e i traumi riportati.

Sul posto per i rilievi i carabinieri che dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata