Ha visto il suo cane, che da giorni mancava da casa, in difficoltà in un corso d’acqua e non ha esitato a contattare il 115.

Sul posto, a Villasor, sono così intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra di pronto intervento della sede centrale e il con il nucleo Sommozzatori del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

Gli operatori giunti sul posto si sono quindi calati nelle acque del canale e hanno recuperato l'animale in buone condizioni di salute.

Il cane è poi stati riconsegnato alla proprietaria.

