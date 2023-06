Nuovi guai per un 42enne di Villasimius messo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ieri mattina i carabinieri non lo hanno trovato in casa, l’uomo si era allontanato e l’apparato aveva lanciato il segnale di allarme.

In serata, inoltre, i militari di San Vito hanno scoperto che il 42enne aveva rotto il braccialetto elettronico con le forbici e aveva distrutto l’apparato di trasmissione, senza però allontanarsi dal perimetro previsto.

Oltre ad essergli stato applicato un nuovo braccialetto, l’uomo è stato denunciato per evasione e per danneggiamento.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata