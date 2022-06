Impegnata in un arrampicata su un sistema roccioso a Villasimius, una ragazza cagliaritana è precipitata, urtando la caviglia sulla stessa roccia a Cava Usai, periferia del paese turistico.

Rimasta dolorante, è stata soccorsa dai Vigili del fuoco di San Vito, messi in allarme dagli amici della stessa ragazza.

I soccorritori hanno usato una barella rigida, portandola in salvo. La ragazza è stata poi presa in consegna dal 118 per i necessari accertamenti in ospedale. Per fortuna niente di grave, solo una ferita alla caviglia e tanta paura.

