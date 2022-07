Inseguimento per circa un chilometro ieri notte a Villasimius.

In Via del Mare i carabinieri del Posto Fisso di Costa Rei, durante un normale servizio perlustrativo notturno, hanno intimato l’alt a un’Alfa Romeo Giulietta nera che invece di fermarsi ha tirato dritto.

I militari sono partiti all’inseguimento, che si è concluso dopo circa un chilometro. Il conducente, un 54enne muratore del luogo con precedenti specifici, dopo aver accostato è stato sottoposto con l'ausilio di un equipaggio radiomobile della Compagnia di San Vito alla prova dell'etilometro.

È risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 1,4 grammi per litro nella prima prova e 1,39 nella seconda, quindi denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.

La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato provvisoriamente a un custode giudiziario.

(Unioneonline/D)

