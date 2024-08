Camperisti francesi multati sulla spiaggia di Manunzas perché stavano campeggiando con tanto di tenda piazzata sopra il furgone-camper. È accaduto nella giornata di oggi, a pochi metri dall’arenile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Villasimius coordinati dal comandante Pier Luigi Casu: per il camperista una multa da 250 euro.

È il secondo episodio nel giro di un paio di giorni: sempre a Manunzas e sempre turisti francesi. I camperisti hanno lamentato la mancanza di segnaletica.

Tantissimi i controlli in tutto il territorio nel corso della settimana di Ferragosto con numerose sanzioni (in particolare per abbandono di rifiuti). Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

