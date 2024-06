Spiaggia chiusa dalle 21 alle 8 del mattino.

Il Comune di Villasimius alza le barricate contro i camperisti abusivi di Cava Usai e vieta l’accesso ai mezzi nelle ore notturne. Spesso l’intero parcheggio era occupato di giorno e di notte dai camper che in questo modo, oltre a sostare senza alcuna autorizzazione, non lasciavano spazio per la sosta delle auto. Da oggi è entrata in vigore l’ordinanza dell’amministrazione comunale.

Il servizio di Mariella Careddu su L’Unione Sarda in edicola, sull’edizione digitale e sull’app

