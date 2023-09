Non ha atteso l’arrivo dei vigili, né tantomeno ha pensato di chiamarli. Un residente di Villasimius si è fatto giustizia a modo suo nei confronti di due turiste straniere che gli avevano ostruito l’ingresso della sua villetta, in località Campulongu (con tanto di passo carrabile regolarmente autorizzato). Ha pensato bene di ricoprire l’auto di rifiuti, compresi i mastelli per la raccolta dell’umido e del secco.

Alla fine la Polizia locale è arrivata sul posto solo perché chiamata dalle due turiste, preoccupate per il gesto del residente. L’uomo adesso rischia conseguenze di natura civilistica (l’auto potrebbe aver riportato dei graffi) e una querela da parte delle donne. Le turiste, a loro volta, potrebbero essere multate per aver lasciato l’auto di fronte ad un passo carrabile.

