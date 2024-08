Restano gravissime le condizioni del turista travolto da un gommone ieri mentre faceva il bagno a Villasimius, nelle acque di Campulongu.

Il 62enne francese è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del braccio e della mano e per bloccare l’emorragia interna causata dall’impatto: è in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione del Brotzu, tenuto costantemente sotto osservazione, la prognosi resta riservata.

Il conducente del gommone, un uomo di 34 anni, è stato segnalato alla Procura di Cagliari. Un atto dovuto, l’ipotesi di reato è quella prevista dall’articolo 590 del codice penale: "Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime". L’imbarcazione è stata sequestrata.

La Guardia Costiera di Villasimius intanto è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il turista era a bordo di un catamarano a circa 250 metri dalla costa e si era tuffato in mare per una nuotata. Si sarebbe allontanato dall'imbarcazione di diverse decine di metri, quando è stato travolto dal gommone. Lo stesso 34enne si è tuffato in mare per soccorrerlo: lo ha portato a bordo del natante e trasportato d'urgenza al porticciolo di Villasimius, dove ad attenderlo c'era già il 118 chiamato sempre da lui.

