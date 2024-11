Presso la sede dell’associazione volontari costa sud est di Villasimius, una delegazione degli atleti dell’ASD Castiadas 1973 ( iscritta al campionato di Promozione) ha partecipato questa mattina al corso di primo soccorso per disostruzione delle vie aeree, massaggio cardiaco e utilizzo del DAE.

«La società grazie al lavoro e all’esperienza dei volontari - ha detto il vice presidente Matteo Frau - ha voluto in particolare modo sensibilizzare i propri tesserati alla conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Purtroppo si parla spesso di situazioni critiche e di pericolo all’interno dei campi di gioco, con questi insegnamenti non si buttano momenti preziosi che possono essere fatali. Nella speranza che mai servano. La società e i giocatori ringraziano tutta l’associazione di volontari della Costa Sud Est Villasimius per l’ospitalità e la professionalità dimostrata anche nella circostanza».

