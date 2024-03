Ancora nessuna traccia del pensionato Giuseppe Tolu, 87 anni, scomparso il 19 febbraio da un Istituto Rsa di Villasalto.

Inutile è stato finora anche l'utilizzo di droni in tutta la zona, e vane le ricerche di carabinieri, volontari, Club alpino, Protezione civile, Forestali, Vigili del fuoco. Setacciato il territorio per chilometri quadrati. Dell'uomo, nessuna traccia: le ricerche coordinate dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, vanno comunque avanti: del pensionato non si trova traccia. Nessuno lo ha visto dopo la scomparsa.

Era stato ripreso da una telecamera mentre a piedi percorreva una strada di Villasalto pochi minuti dopo essersi allontanato dalla Rsa. Comprensibile la disperazione dei familiari.

© Riproduzione riservata